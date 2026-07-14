Mohamed Ouahbi sur le match contre la France : « Nous aurions pu faire plus »

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football, Mohamed Ouahbi, a affirmé, mardi à Salé, que le parcours des Lions de l’Atlas en Coupe du monde 2026 est une source de fierté au vu de la qualité du jeu présenté sur le terrain.

S’exprimant en conférence de presse tenue au Complexe Mohammed VI de football à Maâmoura consacrée à la participation des Lions de l’Atlas à la Coupe du monde 2026 co-organisée par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, Ouahbi a indiqué que l’ambition était d’aller loin dans la compétition, mais cette fin de parcours face à la France est aussi une opportunité de se poser les bonnes questions pour pouvoir évoluer dans l’avenir.

Analysant la prestation des Lions de l’Atlas lors des quarts de finale face à la France, le coach a estimé que « nous avons manqué de percussion et nous aurions pu faire plus pour embêter le jeu de la France qui était un gros morceau en face ».

« Nous sommes sortis avec des certitudes à l’issue des quarts de finale et c’est le plus important pour nous », a-t-il noté, ajoutant que cela est susceptible de permettre de faire les meilleurs choix.

Il a salué la performance des joueurs qui ont disputé la Coupe du monde « qui nous ont ramené jusqu’aux quarts de finale et nous ont fait vibrer », ajoutant que « les joueurs qui n’ont pas été sélectionnés vont aussi compter lors des prochaines échéances ».

Selon Ouahbi, « l’important est de continuer à être exigent dans la formation des joueurs et de la qualité des joueurs qu’on recrute pour aller encore loin dans les compétitions », ajoutant que l’équipe nationale du Maroc dispose de la qualité et de la performance nécessaires pour faire plus que l’épopée de la Coupe du monde en 2022 au Qatar.

Concernant son adjoint João Sacramento, Ouahbi a affirmé qu’il va continuer son travail au sein du staff technique de l’équipe nationale du Maroc, notant que le technicien portugais « s’est investi énormément et s’est attaché au Maroc. Son travail a été important avec nous par ce qu’il apporte beaucoup à l’équipe nationale ».