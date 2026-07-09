Le message inspirant de Brahim Diaz aux enfants qui rêvent de porter le maillot du Maroc

L’international marocain Brahim Diaz a adressé un message d’encouragement aux enfants et aux jeunes qui rêvent un jour de défendre les couleurs de la sélection nationale.

Présent en conférence de presse à la veille du quart de finale de la Coupe du monde, le milieu offensif des Lions de l’Atlas a tenu à partager son parcours et à inviter les jeunes générations à croire en leurs ambitions.

« Mon message à tous les enfants et à tous les jeunes qui rêvent de porter un jour le maillot de l’équipe nationale est simple : j’ai été exactement comme vous. Je rêvais de participer à une Coupe du monde, et aujourd’hui ce rêve est devenu réalité. Je suis ici pour représenter le Maroc et défendre les couleurs de mon pays avec une immense fierté », a déclaré Diaz.

Le joueur a ensuite insisté sur l’importance de la persévérance et de la confiance en soi.

« Ne perdez jamais confiance en vous et n’abandonnez jamais vos rêves. Continuez à travailler avec sérieux, croyez en vos capacités. Un jour, vous pourriez vous retrouver à ma place, ici, en conférence de presse, à la veille d’un quart de finale de la Coupe du monde », a-t-il ajouté.

Pour rappel, le Maroc affronte ce jeudi la France dans un quart de finale décisif de la Coupe du monde 2026. Les Lions de l’Atlas tenteront de poursuivre leur parcours historique avec l’ambition de décrocher une place en demi-finale.

D.Y