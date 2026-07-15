Didier Deschamps : « Il faut accepter la défaite et féliciter l’Espagne »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur de France, Didier Deschamps n’a pas cherché d’excuses après l’élimination des Bleus en demi-finale de la Coupe du monde face à l’Espagne (0-2), en reconnaissant la supériorité de son adversaire tout en regrettant que son équipe n’ait jamais réussi à exprimer son meilleur football.

« Face à une équipe comme l’Espagne, il fallait être à notre meilleur niveau. Nous ne l’avons pas été. Ils ont eu la maîtrise du ballon pendant une grande partie de la rencontre et nous ont imposé leur rythme. Ils ont été supérieurs », a déclaré le technicien français en conférence de presse d’après-match.

Deschamps a également évoqué les difficultés rencontrées au cours du match, notamment les changements forcés qui ont perturbé les plans des Bleus.

« Notre tâche s’est compliquée avec la sortie sur blessure de William Saliba. Ensuite, le carton jaune d’Adrien Rabiot m’a obligé à le remplacer pour éviter tout risque d’expulsion. Malgré cela, je pense que l’Espagne a mérité sa qualification. »

Le sélectionneur a salué la prestation défensive de la Roja.

« Ils ont très bien défendu, avec beaucoup d’intensité et d’organisation. Ils ne nous ont laissé que très peu d’espaces. De notre côté, nous avons commis plusieurs erreurs techniques qui nous ont empêchés de développer notre jeu. Nous avons eu du mal à trouver notre niveau habituel. »

Dans le vestiaire, la déception était immense.

« Les joueurs sont anéantis. C’est normal. Une demi-finale de Coupe du monde perdue, ça fait très mal. Ils avaient énormément d’ambition et ils sont très déçus. »

« Il faut accepter la défaite et féliciter l’Espagne, qui a réalisé un grand match. Nous avons encore une rencontre à disputer. Ce n’est pas la finale que nous espérions jouer, mais c’est une petite finale et nous voulons la gagner pour terminer cette Coupe du monde de la meilleure manière possible. Je reste fier du parcours de cette équipe », a-t-il assuré.

S.L