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Mondial 2026: L’Espagne domine la France (2-0) et file en finale
Par LeSiteinfo avec MAP
L’Espagne s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2026 en s’imposant face à la France (2-0), mardi au Dallas Stadium.
La Roja a ouvert le score par Mikel Oyarzabal sur penalty à la 22e minute, avant que Pedro Porro ne scelle définitivement la victoire espagnole en inscrivant le deuxième but à la 58e.
Grâce à ce succès, l’Espagne décroche le premier billet pour la finale.
Elle affrontera le vainqueur de la seconde demi-finale opposant l’Argentine, tenante du titre, à l’Angleterre.
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