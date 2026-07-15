Ismaël Saibari pose ses valises à Munich avant sa présentation au Bayern

Moins de deux semaines après l’officialisation de son transfert en provenance du PSV Eindhoven, le Ismael Saibari a atterri ce mercredi matin à Munich, où il s’apprête à entamer un nouveau chapitre de sa carrière sous les couleurs du Bayern.

Selon Bild, le Lion de l’Atlas, recruté pour un montant estimé à 55 millions d’euros, est arrivé à 9h56 à l’aéroport d’Oberpfaffenhofen, à l’ouest de la capitale bavaroise. Accompagné de son agent Ali Dursun ainsi que de plusieurs membres de sa famille, le joueur de 25 ans a été accueilli par Sonny Scherer, Team Manager du Bayern Munich, avant de rejoindre les installations du club.

Une cérémonie de bienvenue est prévue dans la journée afin de marquer officiellement l’arrivée de celui qui portera le numéro 34. Très attendu par les supporters bavarois, Saibari représente l’un des investissements majeurs du club lors de ce mercato estival.

Toutefois, ses premiers jours en Allemagne seront placés sous le signe de la prudence. Selon les informations de Bild, l’international marocain souffre d’une blessure à la cuisse contractée lors du huitième de finale de la Coupe du monde 2026 face au Canada.

Le milieu offensif doit désormais passer une batterie d’examens médicaux sous la supervision du docteur Jochen Hahne et du staff médical du Bayern. Ces évaluations permettront de déterminer la gravité de la blessure et la date à laquelle Vincent Kompany pourra compter sur sa nouvelle recrue pour les entraînements collectifs de pré-saison.

Malgré cette incertitude physique, l’arrivée d’Ismaël Saibari constitue un événement majeur pour le Bayern Munich, qui mise sur le talent et le potentiel de l’international marocain pour renforcer son entrejeu et poursuivre ses ambitions sur les scènes nationale et européenne.

D.Y