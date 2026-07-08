Maroc-France: Mohamed Ouahbi annonce le forfait d’Ismael Saibari

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Mohamed Ouahbi a mis fin au suspense concernant Ismaël Saibari. Le joueur ne sera pas présent face à la France, jeudi, en quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur national a confirmé l’information ce mercredi, lors de la conférence de presse précédant le choc face aux Bleus.

« Tout le monde est disponible, sauf Ismaël Saibari. Ce match arrive un peu trop tôt pour lui. Mais il ne sera pas forfait pour la suite de la compétition, je l’espère », a indiqué Mohamed Ouahbi.

Ismaël Saibari s’était blessé lors du huitième de finale remporté par le Maroc face au Canada. Contraint de céder sa place en première période, le joueur n’a pas pu se rétablir à 100% pour intégrer le groupe face à la France.

Son absence représente une perte importante pour les Lions de l’Atlas au vu de son rendement depuis le début du Mondial. Avec trois buts inscrits en cinq matchs, Saibari a joué un rôle majeur dans le parcours réalisé jusqu’ici par la sélection nationale.

Mohamed Ouahbi peut néanmoins espérer récupérer son joueur pour la suite de la compétition si le Maroc parvient à franchir l’obstacle français. Le sélectionneur a en effet laissé entendre que l’indisponibilité de Saibari ne devrait pas se prolonger.

H.M.