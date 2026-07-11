Mondial 2026 : les Lions de l’Atlas attendus au Maroc dans la nuit

Les Lions de l’Atlas retrouveront le Maroc dans les premières heures de ce dimanche, au terme de leur parcours à la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La délégation marocaine est attendue à l’aéroport de Rabat-Salé aux alentours de 1 heure du matin, en provenance de Boston, où la sélection nationale a disputé son quart de finale face à la France, conclu par une défaite (2-0).

Malgré cette élimination aux portes du dernier carré, les hommes de Mohamed Ouahbi quittent la compétition avec un bilan historique. Le Maroc a en effet terminé parmi les huit meilleures sélections du monde, confirmant ainsi sa montée en puissance sur la scène internationale.

Pour rappel, les Lions de l’Atlas deviennent également la seule sélection arabe et africaine à atteindre les quarts de finale de cette première édition de la Coupe du monde disputée à 48 équipes, consolidant un peu plus leur statut parmi les nations majeures du football mondial.

D.Y