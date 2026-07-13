Incendie à Dar Bouazza : la propriétaire de l’appartement écarte la piste de la trottinette électrique

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La propriétaire de l’un des appartements ravagés par le violent incendie survenu dimanche soir à Dar Bouazza, près de Casablanca, a livré de nouveaux détails sur les circonstances du drame.

Dans une déclaration accordée à Le Site info, elle a indiqué que le feu s’était déclaré dans son logement dans des circonstances encore inconnues, avant de se propager rapidement aux appartements voisins. Les flammes ont entièrement détruit son appartement, a-t-elle précisé.

Elle a précisé que ses deux enfants étaient seuls dans l’appartement au moment de l’incendie. Les deux mineurs ont réussi à quitter les lieux à temps, tandis que le feu se propageait dans l’ensemble des pièces,

Elle a par ailleurs démenti les informations selon lesquelles une trottinette électrique serait à l’origine de l’incendie, soulignant que les causes du sinistre restent, à ce stade, inconnues.

Par ailleurs, les éléments de la Gendarmerie royale et de la police scientifique et technique poursuivent leurs investigations afin de déterminer l’origine exacte de l’incendie, qui a également endommagé trois autres appartements et provoqué d’importants dégâts matériels.

S.L.