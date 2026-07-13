Le Marocain Yassine Kechta rejoint Leganès

Par LeSiteinfo avec MAP

Le milieu de terrain international olympique marocain Yassine Kechta s’est engagé pour quatre saisons avec le C.D. Leganés, a annoncé lundi le club espagnol qui évolue en seconde division.

« Le C.D. Leganés et Yassine Kechta sont parvenus à un accord pour son recrutement pour les quatre prochaines saisons », indique le club dans un communiqué publié sur son site officiel, précisant que le joueur de 24 ans arrive libre en provenance du Havre AC.

Formé au sein du club normand, l’international marocain a fait ses débuts en équipe première lors de la saison 2021-2022 avant de s’y imposer progressivement comme un élément clé de l’entrejeu. En 93 rencontres disputées sous les couleurs du Havre, il a inscrit six buts et délivré deux passes décisives.

Il a notamment contribué au titre de champion de Ligue 2 décroché par le Havre lors de la saison 2022-2023, permettant au club de retrouver l’élite du football français après quatorze années d’absence.

Sur la scène internationale, Yassine Kechta a porté les couleurs des différentes sélections de jeunes du Maroc avant de s’illustrer avec l’équipe olympique, médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Dans son communiqué, décrit sa nouvelle recrue comme un milieu de terrain doté « d’une grande qualité technique et d’une excellente vision du jeu », capable d’évoluer entre les lignes et disposant d’« une frappe puissante du pied gauche à moyenne et longue distance ».

S.L