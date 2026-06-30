PSG: Gonçalo Ramos rejoint l’AC Milan

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Paris Saint-Germain a annoncé mardi le transfert définitif de son attaquant portugais Gonçalo Ramos à l’AC Milan, après trois saisons passées dans le club de la capitale.

Dans un communiqué, le PSG, double champion d’Europe en titre, indique que l’international portugais de 25 ans « s’est engagé avec l’AC Milan dans le cadre d’un transfert définitif », sans préciser le montant de l’opération.

Arrivé à Paris en août 2023, l’avant-centre a disputé 131 rencontres sous la tunique Rouge & Bleu, inscrivant 45 buts et délivrant 10 passes décisives. Lors de sa dernière saison, il a marqué 12 buts en 45 matches toutes compétitions confondues.

Durant son passage dans la capitale, le Portugais a remporté douze trophées, dont deux Ligues des champions consécutives, contribuant notamment au premier sacre européen de l’histoire du club puis à la défense de son titre.

International portugais, Gonçalo Ramos compte 26 sélections et 10 buts avec la Seleção. Révélé au Benfica Lisbonne, il s’était notamment illustré lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar en inscrivant un triplé contre la Suisse en huitième de finale.

Selon les médias français, le transfert de Ramos devrait rapporter environ 60 millions d’euros au club parisien, qui l’avait recruté à Benfica à l’été 2023 pour un montant estimé à 65 millions d’euros.

S.L.