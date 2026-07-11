Sofyan Amrabat frustré au Mondial 2026 ? Son frère fait des révélations

Mohamed Amrabat, frère de l’international marocain Sofyan Amrabat, a créé la surprise en évoquant la relation entre le milieu de terrain des Lions de l’Atlas et le sélectionneur Mohamed Ouahbi.

Dans des déclarations accordées à la radio néerlandaise FunX au sujet de l’état d’esprit de son frère durant la Coupe du monde 2026, marquée par un temps de jeu limité, Mohamed Amrabat a laissé entendre que le joueur vivait difficilement sa situation au sein de la sélection nationale.

« Il faut le laisser tranquille lorsqu’il est en colère. Sofyan en a profondément assez de l’entraîneur Mohamed Ouahbi », a-t-il déclaré, illustrant le mécontentement du milieu de terrain quant à son statut chez les Lions de l’Atlas.

Lors du Mondial 2026, Sofyan Amrabat n’a pas bénéficié d’un temps de jeu régulier. Il n’a été titularisé qu’à une seule reprise, lors de la rencontre opposant le Maroc à Haïti.

Au cours des autres matchs, Mohamed Ouahbi a principalement utilisé le milieu de terrain comme remplaçant. Sa dernière apparition remonte au quart de finale face à la France, où il est entré en cours de jeu sans parvenir à inverser le cours de la rencontre.

Pour rappel, le Maroc a quitté la Coupe du monde 2026 au stade des quarts de finale après sa défaite (2-0) face à la France, mettant un terme à son parcours dans la compétition.

D.Y