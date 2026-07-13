Maroc: quelles régions ont le plus contribué à la richesse nationale ?
Voici les principaux points de la note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP) relative aux comptes régionaux de l’année 2024 :
– Huit régions se sont distinguées par des taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) supérieurs à la moyenne nationale (4,4%) :
• Laâyoune-Sakia El Hamra (7,6%)
• Dakhla-Oued Eddahab (7%)
• Souss-Massa (6,8%)
• Drâa-Tafilalet (6,2%)
• L’Oriental (5,9%)
• Marrakech-Safi (5,1%)
• Tanger-Tétouan-Al Hoceima (4,9%)
• Guelmim-Oued Noun (4,6%)
– Quatre régions ont connu une croissance positive, mais en deçà de la moyenne nationale :
• Casablanca-Settat (4,3%) • Rabat-Salé-Kénitra (3,5%)
• Béni Mellal-Khénifra (2,1%)
• Fès-Meknès (1,6%)
– Les trois régions Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra et Tanger-Tétouan-Al Hoceima ont collectivement généré 58,4% de la richesse nationale. – Cinq régions ont contribué à 33,8% du PIB national :
• Marrakech-Saﬁ (8,7%) • Fès-Meknès (8,2%)
• Souss-Massa (6,6%)
• Béni Mellal-Khénifra (5,3%)
• L’Oriental (5,1%)
– Quatre régions ont généré 58,4 % de la valeur ajoutée nationale du secteur primaire :
• Fès-Meknès (18,8%)
• Rabat-Salé-Kénitra (17,8%)
• Casablanca-Settat (11,3%)
• Souss-Massa (10,5%)
– Deux régions ont généré 59,9% de la valeur ajoutée nationale du secteur secondaire :
• Casablanca-Settat (45,9%)
• Tanger-Tétouan-Al Hoceima (14%)
– Quatre régions ont contribué de 66,2% à la valeur ajoutée des activités tertiaires :
• Casablanca-Settat (28,6%)
• Rabat-Salé-Kénitra (18,3%)
• Marrakech-Saﬁ (10,3%)
• Tanger-Tétouan-Al Hoceima (9%)
– Cinq régions se distinguent par un PIB par habitant supérieur à la moyenne nationale (43.891 DH):
• Dakhla-Oued-Eddahab (92.904 DH) • Laâyoune-Sakia El Hamra (73.718 DH)
• Casablanca-Settat (67.859 DH) • Guelmim-Oued Noun (50.604 DH)
• Rabat-Salé-Kénitra (48.797 DH)
– Cinq régions ont accaparé près des trois quarts (74,4%) des dépenses de consommation finale des ménages (DCFM) : • Casablanca-Settat (25,3%)
• Rabat-Salé-Kénitra (14,8%) • Tanger-Tétouan-Al Hoceima (11,6%)
• Fès-Meknès (11,4%) • Marrakech-Saﬁ (11,3%)
– Rapportées à la population, les DCFM par habitant au niveau national s’est établie à 25.664 DH. Six régions ont affiché des niveaux supérieurs à cette moyenne :
• Dakhla-Oued-Eddahab (34.515 DH)
• Casablanca-Settat (31.173 DH)
• L’Oriental (27.805 DH)
• Rabat-Salé-Kénitra (27.250 DH)
• Tanger-Tétouan-Al Hoceima (27.210 DH)
• Laâyoune-Sakia El Hamra (25.696 DH)
S.L.