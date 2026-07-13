Maroc: quelles régions ont le plus contribué à la richesse nationale ?

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les principaux points de la note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP) relative aux comptes régionaux de l’année 2024 :

– Huit régions se sont distinguées par des taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) supérieurs à la moyenne nationale (4,4%) :

• Laâyoune-Sakia El Hamra (7,6%)

• Dakhla-Oued Eddahab (7%)

• Souss-Massa (6,8%)

• Drâa-Tafilalet (6,2%)

• L’Oriental (5,9%)

• Marrakech-Safi (5,1%)

• Tanger-Tétouan-Al Hoceima (4,9%)

• Guelmim-Oued Noun (4,6%)

– Quatre régions ont connu une croissance positive, mais en deçà de la moyenne nationale :

• Casablanca-Settat (4,3%) • Rabat-Salé-Kénitra (3,5%)

• Béni Mellal-Khénifra (2,1%)

• Fès-Meknès (1,6%)

– Les trois régions Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra et Tanger-Tétouan-Al Hoceima ont collectivement généré 58,4% de la richesse nationale. – Cinq régions ont contribué à 33,8% du PIB national :

• Marrakech-Saﬁ (8,7%) • Fès-Meknès (8,2%)

• Souss-Massa (6,6%)

• Béni Mellal-Khénifra (5,3%)

• L’Oriental (5,1%)

– Quatre régions ont généré 58,4 % de la valeur ajoutée nationale du secteur primaire :

• Fès-Meknès (18,8%)

• Rabat-Salé-Kénitra (17,8%)

• Casablanca-Settat (11,3%)

• Souss-Massa (10,5%)

– Deux régions ont généré 59,9% de la valeur ajoutée nationale du secteur secondaire :

• Casablanca-Settat (45,9%)

• Tanger-Tétouan-Al Hoceima (14%)

– Quatre régions ont contribué de 66,2% à la valeur ajoutée des activités tertiaires :

• Casablanca-Settat (28,6%)

• Rabat-Salé-Kénitra (18,3%)

• Marrakech-Saﬁ (10,3%)

• Tanger-Tétouan-Al Hoceima (9%)

– Cinq régions se distinguent par un PIB par habitant supérieur à la moyenne nationale (43.891 DH):

• Dakhla-Oued-Eddahab (92.904 DH) • Laâyoune-Sakia El Hamra (73.718 DH)

• Casablanca-Settat (67.859 DH) • Guelmim-Oued Noun (50.604 DH)

• Rabat-Salé-Kénitra (48.797 DH)

– Cinq régions ont accaparé près des trois quarts (74,4%) des dépenses de consommation finale des ménages (DCFM) : • Casablanca-Settat (25,3%)

• Rabat-Salé-Kénitra (14,8%) • Tanger-Tétouan-Al Hoceima (11,6%)

• Fès-Meknès (11,4%) • Marrakech-Saﬁ (11,3%)

– Rapportées à la population, les DCFM par habitant au niveau national s’est établie à 25.664 DH. Six régions ont affiché des niveaux supérieurs à cette moyenne :

• Dakhla-Oued-Eddahab (34.515 DH)

• Casablanca-Settat (31.173 DH)

• L’Oriental (27.805 DH)

• Rabat-Salé-Kénitra (27.250 DH)

• Tanger-Tétouan-Al Hoceima (27.210 DH)

• Laâyoune-Sakia El Hamra (25.696 DH)

S.L.