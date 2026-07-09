Maroc-France : Kylian Mbappé console Achraf Hakimi après l’élimination (VIDEO)

Au coup de sifflet final, Kylian Mbappé a tenu à réconforter Achraf Hakimi après l’élimination du Maroc face à la France (2-0), jeudi, en quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Alors que les Lions de l’Atlas venaient de voir leur parcours prendre fin aux portes du dernier carré, l’attaquant français s’est rapproché de son ami pour lui témoigner son soutien. Une image forte au terme d’une rencontre où les deux joueurs, très proches en dehors des terrains depuis leurs années communes au PSG, étaient adversaires le temps d’un soir.

Mbappé avait pourtant été l’un des principaux artisans de l’élimination marocaine. Après avoir vu son penalty repoussé par Yassine Bounou en première période, le capitaine des Bleus a ouvert le score à la 60e minute, avant qu’Ousmane Dembélé ne double la mise six minutes plus tard. La France a ainsi décroché son billet pour les demi-finales.

Une fois le match terminé, la rivalité sportive a laissé place à l’amitié entre les deux hommes, dont la relation s’est nouée lorsqu’ils évoluaient ensemble au Paris Saint-Germain.

H.M.