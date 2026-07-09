Tramway de Casablanca: dispositif exceptionnel pour le match Maroc-France

La société Casablanca Tramway a annoncé ce jeudi 9 juillet un renforcement de la fréquence de passage des rames sur les lignes 1, 2, 3 et 4 afin de faciliter le déplacement des supporters après le match entre le Maroc et la France dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, l’opérateur précise que des rames supplémentaires seront mises en circulation à l’issue de la rencontre pour garantir un retour plus fluide des supporters.

La société indique également que le service régulier de Casa Tramway prendra fin à l’horaire habituel. Des trajets exceptionnels seront ensuite assurés uniquement dans le cadre de cette rencontre entre le Maroc et la France.

D.Y