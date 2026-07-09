Mondial 2026 : le onze probable du Maroc face à la France

L’équipe nationale du Maroc affronte ce jeudi la France au Boston Stadium, aux États-Unis, à l’occasion des quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Le sélectionneur des Lions de l’Atlas, Mohammed Ouhabi, devrait reconduire un onze proche de celui aligné lors des précédentes rencontres. En conférence de presse, il a d’ailleurs affirmé préparer chaque match avec la même approche, quel que soit l’adversaire.

Le technicien marocain a également indiqué qu’il serait difficile de compter sur Ismaël Saibari, le milieu de terrain n’ayant pas encore retrouvé sa pleine condition physique.

Le onze probable du Maroc

Gardien :

Yassine Bounou

Défense :

Achraf Hakimi

Noussair Mazraoui

Chadi Riad

Issa Diop

Milieu de terrain :

Ayoub Bouaddi

Neil El Aynaoui

Azzedine Ounahi

Attaque :

Brahim Diaz

Bilal El Khannouss

Soufiane Rahimi

D.Y