Sport
Mondial 2026 : le onze probable du Maroc face à la France
L’équipe nationale du Maroc affronte ce jeudi la France au Boston Stadium, aux États-Unis, à l’occasion des quarts de finale de la Coupe du monde 2026.
Le sélectionneur des Lions de l’Atlas, Mohammed Ouhabi, devrait reconduire un onze proche de celui aligné lors des précédentes rencontres. En conférence de presse, il a d’ailleurs affirmé préparer chaque match avec la même approche, quel que soit l’adversaire.
Le technicien marocain a également indiqué qu’il serait difficile de compter sur Ismaël Saibari, le milieu de terrain n’ayant pas encore retrouvé sa pleine condition physique.
Le onze probable du Maroc
Gardien :
- Yassine Bounou
Défense :
- Achraf Hakimi
- Noussair Mazraoui
- Chadi Riad
- Issa Diop
Milieu de terrain :
- Ayoub Bouaddi
- Neil El Aynaoui
- Azzedine Ounahi
Attaque :
- Brahim Diaz
- Bilal El Khannouss
- Soufiane Rahimi
D.Y
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