Ouahbi avant le choc Maroc-France: « Nous devons tout donner »

A la Une

Le sélectionneur national Mohamed Ouahbi a assuré que le quart de finale de la Coupe du monde 2026 face à la France sera totalement différent de la confrontation entre les deux équipes lors du Mondial 2022.

S’exprimant en conférence de presse à la veille de cette affiche, le technicien marocain a souligné les progrès réalisés par les Lions de l’Atlas ces dernières années, estimant que son équipe est aujourd’hui plus mature et mieux armée pour rivaliser au plus haut niveau. Selon lui, les chances sont équilibrées entre les deux sélections.

« L’équipe de France a évolué entre 2022 et 2026, et il en va de même pour le Maroc. J’avais regardé le match de 2022 en tant que spectateur. Demain, je ne veux pas regretter quelque chose que nous n’aurions pas tenté. Nous devons donc tout donner », a déclaré Ouahbi.

Et d’ajouter : « Le match de demain sera différent de celui de 2022. Ce qui compte pour nous, c’est que nous avons aujourd’hui une équipe différente, tout comme la France. Je considère que les débats sont équilibrés. Le Maroc possède une énergie immense et c’est ce qui peut faire la différence dans les moments difficiles. L’expérience, à elle seule, ne suffit pas. »

Pour rappel, la sélection marocaine affrontera la France ce jeudi soir, dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

H.M.