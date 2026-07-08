Mondial 2026: les Bleus au complet avant le choc face au Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe de France a effectué, mercredi, sa dernière séance d’entraînement au complet avant son quart de finale de la Coupe du monde 2026 face au Maroc, prévu jeudi à Boston.

Tous les joueurs convoqués par le sélectionneur Didier Deschamps ont pris part à cette séance, disputée dans une ambiance studieuse, dissipant les dernières incertitudes sur l’état physique notamment de Tchouameni à la veille de ce rendez-vous décisif.

Championne du monde en 2018 et finaliste en 2022, la sélection française ambitionne de décrocher une nouvelle qualification pour les demi-finales, mais devra se défaire d’une équipe marocaine en pleine confiance après son brillant parcours dans la compétition.

Le vainqueur de cette rencontre rejoindra le dernier carré de la Coupe du monde 2026 et affrontera en demi-finale le gagnant du quart opposant l’Espagne à la Belgique.

S.L