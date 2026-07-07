EXCLU: Philippe Troussier livre son analyse du choc Maroc-France

L’entraîneur français Français Philippe Troussier, s’attend à une confrontation difficile entre le Maroc et la France en quarts de finale de la Coupe du monde, prévue ce jeudi au stade de Boston.

Philippe Troussier, l’ancien entraîneur de la sélection nationale entre octobre et décembre 2005, s’est confié en exclusivité à Le Site info Sport sur ce choc très attendu. « En tant que Français vivant au Maroc, ce quart de finale entre les sélections française et marocaine revêt pour moi un caractère très particulier. Mon cœur est partagé entre les deux équipes. Car j’éprouve la même affection pour les Marocains et les Français et je souhaite la réussite des deux camps. Il m’est donc difficile d’être totalement objectif », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Je pense que l’équipe de France aborde cette rencontre avec un léger avantage. Les Bleus traversent une période très positive sur le plan collectif, disposent d’une grande profondeur d’effectif et combinent puissance physique, confiance et qualité technique. »

Philippe Troussier estime que cette confiance est notamment incarnée par Kylian Mbappé, auteur, selon lui, d’une Coupe du monde exceptionnelle. « Cette confiance se reflète dans le leadership de Mbappé, qui réalise un tournoi exceptionnel. Mais la force de l’équipe de France ne repose pas uniquement sur lui. Elle réside également dans sa capacité à passer rapidement de la défense à l’attaque grâce à des joueurs capables de faire la différence dans les duels individuels, comme Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué et Michael Olise. Le banc offre également au sélectionneur de nombreuses solutions dans les différents secteurs de jeu », a-t-il expliqué.

L’ancien sélectionneur des Lions de l’Atlas s’est également attardé sur les atouts du Maroc avant cette confrontation. « Le Maroc possède lui aussi des armes extrêmement fortes. Cette sélection est le fruit d’un travail continu mené depuis plusieurs années. Elle a acquis une culture de la victoire, de la stabilité et de la maturité, ce qui lui permet aujourd’hui de rivaliser avec les plus grandes équipes du monde », a-t-il souligné.

Et de poursuivre : « Le Maroc dispose de joueurs capables de changer le cours d’un match sur une inspiration individuelle. Achraf Hakimi est aujourd’hui l’un des meilleurs latéraux au monde grâce à son immense influence, aussi bien défensive qu’offensive. Brahim Diaz apporte de la créativité et des solutions techniques entre les lignes, tandis qu’Ismaël Saibari se distingue par sa capacité à transpercer les défenses grâce à sa vitesse et à la puissance de ses projections. »

Philippe Troussier a également mis en avant les qualités du milieu de terrain marocain : « Ounahi, Bouaddi, El Aynaoui et El Khannouss forment un mélange d’intelligence tactique, de qualité de passe et de mobilité, autant d’atouts précieux dans ce type de rendez-vous. »

Enfin, l’ancien sélectionneur national estime que les matchs à élimination directe ont tendance à réduire les écarts entre les équipes. « Dans les rencontres à élimination directe, les différences entre les sélections se réduisent souvent. Il est vrai que la France apparaît comme la grande favorite sur le papier, compte tenu de son expérience, de son riche palmarès et de sa dynamique actuelle. Mais le Maroc possède tous les atouts nécessaires pour la perturber et lui imposer un match difficile », a-t-il conclu.

Hamza El Amine (avec N.M.)