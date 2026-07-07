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L’arbitre du match Maroc-France est connu
La FIFA a désigné un quatuor arbitral argentin conduit par Facundo Tello pour diriger le quart de finale de la Coupe du monde 2026 opposant la France au Maroc, le 9 juillet au Boston Stadium.
Ainsi, Juan Pablo Belatti et Gabriel Chade assisteront Facundo Tello en qualité d’arbitres assistants, tandis que Darío Herrera remplira les fonctions de quatrième officiel.
Le poste d’arbitre assistant remplaçant sera assuré par Cristian Navarro.
S.L.
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