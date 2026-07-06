Suspension de la Coupe du Trône 2024-2025 jusqu’à la prochaine saison

Par LeSiteinfo avec MAP

La Ligue nationale professionnelle de football (LNFP) a annoncé, lundi, la suspension des compétitions de la Coupe du Trône 2024-2025 jusqu’à la prochaine saison.

Cette décision a été prise après concertation et coordination avec la Commission des compétitions de la Fédération Royale Marocaine de Football, a indiqué la LNFP dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, ajoutant que la compétition sera interrompue immédiatement après la rencontre des huitièmes de finale entre l’AS FAR et le Stade Marocain programmée le mercredi 8 juillet.

Les compétitions de la Coupe du Trône reprendront au début de la saison sportive 2026-2027, selon un calendrier qui sera communiqué ultérieurement.

S.L.