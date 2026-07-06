EXCLU: Luis Fernandez livre son analyse du choc Maroc-France

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Luis Fernandez, ancien international français et ex-entraîneur du PSG, a accordé un entretien exclusif à Le Site info Sport à l’occasion du quart de finale très attendu entre la France et le Maroc, prévu jeudi prochain dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

Pour Luis Fernandez, le choc entre les Lions de l’Atlas et les Bleus s’annonce comme l’une des affiches les plus relevées de la compétition, au regard du potentiel des deux sélections et de leur ambition commune d’atteindre le dernier carré. Il estime que le Maroc n’est désormais plus une simple surprise sur la scène mondiale, mais un véritable concurrent capable de rivaliser avec les plus grandes nations.

Quelle est votre analyse de ce quart de finale entre le Maroc et la France ?

Tout d’abord, j’espère que cette rencontre sera, sur le plan technique, meilleure que ce que j’ai vu lors du match entre la France et le Paraguay. Pour être franc, je n’ai pas du tout apprécié la prestation du Paraguay lors de cette rencontre.

En revanche, le Maroc est une équipe rassurante, qui possède un projet de jeu clair, qui veut pratiquer un beau football et proposer quelque chose de particulier dans cette compétition. Ce qu’elle a montré jusqu’à présent est vraiment très bon.

Même si je considère la France comme favorite dans cette confrontation, le Maroc m’a laissé une très bonne impression et j’espère que nous assisterons à un grand match.

Selon vous, quels sont les facteurs qui pourraient faire la différence dans cette rencontre ?

Je pense que le Maroc doit jouer avec ses propres armes et rester fidèle à son style habituel. Mais il devra également se méfier de joueurs dotés d’une immense qualité, comme Kylian Mbappé, Michael Olise et Ousmane Dembélé.

Nous avons vu que Dembélé, même si le match face au Paraguay n’était pas simple en raison de l’approche défensive de l’adversaire, a montré toute l’étendue de ses qualités dès son entrée sur le terrain.

En même temps, lorsque le Maroc aura le ballon, il devra faire preuve de courage et se projeter vers l’avant. Je pense donc que nous assisterons à une rencontre plaisante. J’espère que la sélection marocaine affichera de l’ambition et de l’audace dans son jeu.

Enfin, quel est votre pronostic pour cette rencontre ?

« Vous savez que j’ai disputé 60 matchs sous le maillot de l’équipe de France. J’ai évolué au sein d’une génération exceptionnelle menée par Michel Platini, avec laquelle nous avons remporté le Championnat d’Europe et terminé à la troisième place de la Coupe du monde 1986.

Je suis supporter de l’équipe de France, mais le Maroc occupe également une place particulière pour moi. J’ai noué de très bonnes relations avec plusieurs anciens joueurs marocains, comme Mustapha El Haddaoui, Merry Krimau et Aziz Bouderbala. Ce sont des joueurs que j’ai connus, pour lesquels j’ai beaucoup d’estime et avec lesquels je suis toujours en contact aujourd’hui.

J’espère donc assister à un beau match, spectaculaire et passionnant, et que la France l’emporte. C’est une équipe très forte.

Hamza El Amine (avec N.M)