Le MAS est champion du Maroc, 41 ans après son dernier sacre (VIDEO)

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Le Maghreb de Fès (MAS) a remporté, ce dimanche, le titre de champion du Maroc au terme d’une dernière journée à suspense, marquée par une lutte acharnée entre plusieurs prétendants au sacre.

Les Fassis ont décroché le titre dans les ultimes instants de la saison grâce à leur victoire (2-0) face à l’Olympique Dcheira, retrouvant ainsi le sommet du football marocain après un exercice riche en rebondissements et en bataille pour la première place.

Le MAS renoue avec le titre de champion après 41 ans d’attente, son dernier sacre remontant à 1985.

Les hommes du Maghreb de Fès auraient pu être sacrés dès la 29e journée en s’imposant sur la pelouse du Kawkab Marrakech, profitant dans le même temps du faux pas de l’AS FAR. Mais leur match nul avait repoussé le verdict à l’ultime journée, entretenant le suspense jusqu’aux dernières secondes du championnat.

Les buts des locaux ont été l’œuvre de Anas Tahiri (52e) et Aymane Chbani (72e). L’Olympique Dcheira a été réduit à dix après l’expulsion de Yassine Boughaz à la 41e minute de jeu. A l’issue de cette rencontre, le Maghreb Fès compte 59 unités, tandis que l’équipe du Souss occupe la 12e place au classement avec 30 points.