Mondial 2026 : Ouahbi répond aux propos de Marsch après la victoire du Maroc

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Malgré une élimination sans appel face au Maroc (3-0), Jesse Marsch a quitté la Coupe du monde avec le sentiment que son équipe avait livré une prestation de bonne facture, notamment durant la première heure de jeu. Le sélectionneur canadien n’a d’ailleurs pas caché sa frustration à l’issue de la rencontre.

« Avant le tournoi, si on nous avait dit que nous atteindrions les huitièmes de finale, nous aurions signé tout de suite », a-t-il d’abord rappelé en conférence de presse. « Et avant ce match, si quelqu’un m’avait dit que mon équipe jouerait de cette manière, j’aurais pensé que nous avions de grandes chances de l’emporter ».

Pour le technicien américain, le scénario de la rencontre ne reflète pas la physionomie du match. Il estime que ses joueurs ont longtemps pris le dessus sur les Lions de l’Atlas avant de payer cash leur manque de réalisme et leurs erreurs défensives.

« Nous avons totalement contrôlé la première période. Même au début de la seconde, c’était nous qui étions les plus agressifs, qui maîtrisions le match et qui étions les plus proches d’ouvrir le score », a-t-il affirmé.

Une lecture que Mohamed Ouahbi ne partage pas. Le sélectionneur marocain reconnaît volontiers que son équipe a souffert par séquences, notamment avant la pause, mais refuse de parler d’une domination canadienne.

« Ils ont mis beaucoup d’intensité, c’est vrai. Mais dire qu’ils ont été meilleurs alors qu’ils perdent 3-0… il faut quand même oser », a rétorqué le technicien des Lions de l’Atlas.

Ouahbi a néanmoins admis que l’arrêt décisif de Yassine Bounou en première période a constitué un moment clé de la rencontre. Selon lui, les ajustements tactiques effectués à la mi-temps ont ensuite complètement changé le visage du match.

« Nous avons mieux contrôlé leur pressing et apporté davantage de profondeur dans notre jeu, ce qui les a obligés à défendre plus bas. En deuxième période, il n’y a pas photo », a conclu le sélectionneur marocain.