Sport
La composition du Canada face au Maroc
Le Canada a dévoilé son onze de départ pour le huitième de finale très attendu face au Maroc en Coupe du monde 2026. Une composition offensive et expérimentée choisie par le sélectionneur canadien pour tenter de faire tomber les Lions de l’Atlas ce soir à Houston.
Composition du Canada :
Maxime Crépeau
Richie Laryea,
Moise Bombito,
Luc de Fougerolles,
Alistair Johnston
Stephen Eustáquio (cap.),
Niko Sigur
Ali Ahmed
Tajon Buchanan,
Jonathan David
Tani Oluwaseyi.
Le coup d’envoi de cette affiche entre le Maroc et le Canada sera donné ce soir à 18h, heure marocaine, dans une ambiance électrique au Houston Stadium.
D.Y
A regarder aussi
Finale Maroc-Sénégal: ce qu’il faut retenir de l’audience au TAS