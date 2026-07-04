Sport

La composition du Canada face au Maroc

Dolourou Yeo4 juillet 2026 - 17:15

Le Canada a dévoilé son onze de départ pour le huitième de finale très attendu face au Maroc en Coupe du monde 2026. Une composition offensive et expérimentée choisie par le sélectionneur canadien pour tenter de faire tomber les Lions de l’Atlas ce soir à Houston.

Composition du Canada :

Maxime Crépeau

Richie Laryea,

Moise Bombito,

Luc de Fougerolles,

Alistair Johnston

Stephen Eustáquio (cap.),

Niko Sigur

Ali Ahmed

Tajon Buchanan,

Jonathan David

Tani Oluwaseyi.

Le coup d’envoi de cette affiche entre le Maroc et le Canada sera donné ce soir à 18h, heure marocaine, dans une ambiance électrique au Houston Stadium.

D.Y

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