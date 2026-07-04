Maroc-Canada: voici le onze de départ des Lions de l’Atlas

A la Une

Le Maroc affronte ce samedi le Canada au stade de Houston, en marge des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Voici la composition des Lions de l’Atlas:

Yassine Bounou

Achraf Hakimi (C)

Issa Diop

Redouane Halhal

Noussair Mazraoui

Ayyoub Bouaddi

Neil El Aynaoui

Azzedine Ounahi

Brahim Diaz

Bilal El Khannouss

Ismael Saibari

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 18 heures.

H.M.