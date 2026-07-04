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Maroc-Canada: voici le onze de départ des Lions de l’Atlas
Le Maroc affronte ce samedi le Canada au stade de Houston, en marge des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.
Voici la composition des Lions de l’Atlas:
Yassine Bounou
Achraf Hakimi (C)
Issa Diop
Redouane Halhal
Noussair Mazraoui
Ayyoub Bouaddi
Neil El Aynaoui
Azzedine Ounahi
Brahim Diaz
Bilal El Khannouss
Ismael Saibari
Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 18 heures.
H.M.
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