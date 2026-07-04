Maroc-Canada: la compo probable des Lions de l’Atlas

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Le sélectionneur national Mohamed Ouahbi devrait miser sur la continuité à l’occasion du huitième de finale de la Coupe du monde 2026 face au Canada, prévu ce samedi à Houston.

Sauf surprise de dernière minute, le coach devrait reconduire le même onze de départ aligné face au Brésil et à l’Écosse lors de la phase de groupes, puis face aux Pays-Bas en 16es de finale.

Une stabilité qui témoigne de la confiance de Mohamed Ouahbi envers une équipe qui a montré de la solidité et de la maîtrise face à des adversaires de haut niveau. Le sélectionneur national semble ainsi avoir trouvé son onze-type et ne devrait pas bouleverser ses plans pour ce nouveau rendez-vous décisif.

Yassine Bounou devrait logiquement conserver sa place dans les cages. Devant lui, la défense serait composée d’Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad et Noussair Mazraoui.

Au milieu de terrain, Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi et Ayyoub Bouaddi devraient une nouvelle fois être associés, avec Bilal El Khannouss, Brahim Diaz et Ismael Saibari dans l’animation offensive.

La composition probable du Maroc :

Yassine Bounou

Achraf Hakimi (C)

Issa Diop

Chadi Riad

Noussair Mazraoui

Neil El Aynaoui

Azzedine Ounahi

Ayyoub Bouaddi

Bilal El Khannouss

Brahim Diaz

Ismael Saibari.

H.M.