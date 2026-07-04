La presse espagnole fait l’éloge d’Ismael Saibari

Par LeSiteinfo avec MAP

Les performances de l’international marocain Ismael Saibari lors de la Coupe du monde 2026 continuent de susciter les éloges de la presse espagnole, qui voit en lui l’une des grandes révélations du tournoi et l’un des symboles de l’essor du football marocain sur la scène internationale.

Le quotidien sportif Mundo Deportivo souligne que l’attaquant marocain de 25 ans, né à Terrassa (Catalogne), s’est imposé parmi les joueurs les plus en vue de la compétition, au point de convaincre le Bayern Munich de débourser 55 millions d’euros pour s’attacher ses services en provenance du PSV Eindhoven.

Auteur d’une saison remarquée aux Pays-Bas, ponctuée de 15 buts et 8 passes décisives en Eredivisie, Saibari incarne, selon le journal catalan, le profil de l’attaquant moderne, capable d’évoluer sur l’ensemble du front offensif et d’allier puissance, mobilité et efficacité dans les derniers mètres.

Pour Mundo Deportivo, son parcours illustre également le succès de la politique de détection et de valorisation des talents issus de la diaspora marocaine, menée ces dernières années par la Fédération Royale Marocaine de Football, qui a contribué à bâtir une sélection capable de rivaliser avec les plus grandes nations.

De son côté, El País consacre un long portrait au joueur, mettant en lumière un parcours marqué par la résilience. Le quotidien rappelle que Saibari est né avec une malformation des pieds, qui faisait craindre, durant son enfance, qu’il ne puisse marcher normalement. Grâce à un traitement orthopédique, il est toutefois parvenu à surmonter cette épreuve et à poursuivre son rêve de devenir footballeur professionnel.

Le journal revient également sur le parcours de sa famille, installée en Belgique, où le joueur a poursuivi sa formation après avoir quitté le centre de formation d’Anderlecht. Son ascension l’a ensuite conduit à Genk, puis au PSV Eindhoven, avant son récent transfert au Bayern Munich.

El País souligne par ailleurs que Saibari, passé notamment par les centres de formation d’Anderlecht, de Malines et de Genk, a toujours privilégié le choix de représenter le Maroc, malgré les sollicitations d’autres sélections nationales.

« Depuis mon enfance, j’ai toujours voulu jouer pour le Maroc parce que mes parents sont marocains. Cela a toujours été mon rêve », rapporte le quotidien en citant le joueur.

Le journal relève également que les performances de l’international marocain ont été saluées par plusieurs figures du football mondial, qui ont loué ses qualités techniques, sa vision du jeu et son influence dans l’animation offensive.

Les deux quotidiens espagnols s’accordent ainsi à considérer Ismael Saibari comme l’un des principaux artisans du parcours du Maroc dans ce Mondial et l’un des visages les plus prometteurs de la nouvelle génération des Lions de l’Atlas.

S.L.