Maroc-Canada: à quelle heure et sur quelles chaînes ? (Mondial 2026)

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc croise le fer ce samedi avec le Canada au stade de Houston, en marge des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

À la veille du match, les Lions de l’Atlas ont effectué leur dernière séance d’entraînement dans une excellente ambiance. Cette ultime répétition a été marquée par le retour de Chadi Riad, qui a réintégré le groupe, permettant au sélectionneur Mohamed Ouahbi de disposer d’un effectif au complet pour cette importante échéance.

Au programme de la séance figuraient notamment des exercices d’échauffement avec ballon, avant les derniers réglages tactiques. Les joueurs ont affiché beaucoup de concentration, mais également de la sérénité et de la bonne humeur, témoignant de la confiance qui règne au sein du groupe.

Dans des déclarations à la presse, des internationaux marocains ont affiché leur détermination avant cette confrontation.

« Nous connaissons le Canada, nous l’avons déjà affronté. Nous préparons ce match comme tous les autres. Nous sommes prêts à aller chercher la victoire », ont souligné Soufiane Amrabat, Youssef Belaamri et Reda Taghnaouti, relevant que le groupe est conscient de l’importance de cette rencontre pour avancer dans cette compétition.

De son côté, le sélectionneur de l’équipe nationale marocaine, Mohamed Ouahbi, a affirmé, vendredi à Houston, que la rencontre face au Canada constitue « le match le plus important et le plus difficile » du parcours des Lions de l’Atlas dans cette compétition.

« Nous sommes prêts. Peut-être que le sélectionneur canadien a voulu nous mettre un peu de pression lors de ses déclarations en Conférence de presse, mais nous sommes restés concentrés sur notre travail », a déclaré Ouahbi lors de la conférence de presse d’avant-match.

Ouahbi a, à cet égard, indiqué qu’il s’agira de « l’un des matchs les plus importants » de sa carrière, assurant que ses joueurs mettront tout en œuvre pour décrocher la qualification.

Le Maroc abordera ainsi ce rendez-vous avec l’ambition de décrocher une qualification pour les quarts de finale.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 18 heures. Elle sera retransmise sur Al Aoula TNT, Arryadia TNT, beIN Sports Max 1, beIN Sports Max 3 et beIN Sports 1 FR

S.L.