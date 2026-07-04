Jalal Jayed retenu pour le huitième de finale Mexique-Angleterre

La Fifa a désigné les arbitres marocains Jalal Jayed et Zakaria Brinsi pour officier lors du huitième de finale de la Coupe du monde 2026 entre le Mexique et l’Angleterre, prévu samedi au stade de Mexico.

Jalal Jayed assumera les fonctions de quatrième arbitre, tandis que Zakaria Brinsi a été nommé arbitre assistant de réserve pour cette rencontre qui sera dirigée par l’Australien Alireza Faghani. Ce dernier sera assisté de ses compatriotes George Lakrindis et Andrew Lindsay.

Cette nouvelle désignation confirme la confiance accordée par la FIFA à l’arbitrage marocain, déjà mis à l’honneur lors de cette édition du Mondial. Jalal Jayed avait notamment officié comme arbitre central du seizième de finale entre l’Allemagne et le Paraguay, avec Zakaria Brinsi parmi ses assistants.

La présence des deux officiels marocains sur cette affiche entre le Mexique et l’Angleterre constitue une nouvelle reconnaissance du niveau de l’arbitrage national sur la scène internationale et témoigne de la place grandissante des arbitres marocains dans les grandes compétitions organisées par la FIFA.

S.L.