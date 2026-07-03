Walid Regragui explique comment le Maroc a fait tomber le Portugal (VIDEO)

L’ancien sélectionneur national, Walid Regragui, était l’invité de l’émission « Coaches’ Voice en Español », un programme qui reçoit les plus grands entraîneurs du football mondial afin d’évoquer leur philosophie de jeu et les moments marquants de leur carrière.

Au cours de cet épisode, Walid Regragui revient sur l’approche tactique qu’il avait adoptée face au Portugal en quart de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Il y dévoile les choix techniques et stratégiques qui ont permis au Maroc de décrocher une victoire historique et de se qualifier pour les demi-finales du Mondial pour la première fois de son histoire, devenant ainsi la première sélection africaine et arabe à atteindre ce stade de la compétition.

H.M.