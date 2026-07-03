Maroc-Canada: Mohamed Ouahbi tient une conférence de presse

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Le sélectionneur national Mohamed Ouahbi tiendra, ce vendredi, une conférence de presse en marge du huitième de finale de la Coupe du monde 2026 entre le Maroc et le Canada.

Selon l’envoyé spécial de Le Site info, Mohamed Ouahbi répondra aux questions des médias à partir de 20h30 (heure marocaine), soit 14h30 (heure de Houston).

Le sélectionneur des Lions de l’Atlas fera le point sur les préparatifs de cette rencontre décisive face au Canada et évoquera l’état de forme de son groupe ainsi que les dernières informations concernant l’équipe.

Pour rappel, le huitième de finale entre le Maroc et le Canada se disputera samedi à Houston, à partir de 18h00.

H.M.