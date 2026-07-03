Maroc-Canada: les clés du match (CHEBKA)

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À quelques heures du huitième de finale de la Coupe du monde 2026 entre le Maroc et le Canada, l’émission «Chebka» fait le point sur tous les enjeux de cette rencontre décisive.

Animée par Hicham Bennani, directeur de publication de Le Site info, cet épisode réunit Youssef Chani, journaliste sportif, Mohamed Ali Dinia, analyste sportif, et Noura Mounib, rédactrice en chef de Le Site info.

Les chroniqueurs reviennent sur les principaux enseignements de la conférence de presse de Mohamed Ouahbi, qui a rappelé que les Lions de l’Atlas devront avant tout s’appuyer sur leurs propres qualités pour franchir ce nouveau cap. L’émission dresse également le portrait du Canada, en analysant son parcours lors de la phase de groupes, les enseignements de ses trois premiers matchs, les forces de son effectif, son style de jeu ainsi que le profil de son sélectionneur.

Les débats portent également sur les conditions de jeu, le stade qui accueillera la rencontre et les différents paramètres susceptibles d’influencer le déroulement de ce huitième de finale.

Enfin, les intervenants évoquent un sujet qui anime déjà les discussions : une éventuelle affiche face à la France au tour suivant. Si cette perspective fait beaucoup parler, les chroniqueurs rappellent que le Maroc devra d’abord franchir l’obstacle canadien avant de penser à la suite de son aventure dans ce Mondial 2026.

H.M.