Mondial 2026: l’Algérie éliminée par la Suisse

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Par LeSiteinfo avec MAP

La Suisse s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 après sa victoire face à l’Algérie (2-0), jeudi soir à Vancouver.

Les Helvètes ont rapidement pris les commandes grâce à Breel Embolo (10e), parfaitement servi dans la surface après une action collective bien construite.

Juste après la pause, la Suisse a doublé la mise par Dan Ndoye (46e).

La Suisse retrouvera le vainqueur du match entre Ghana et Colombie, pour une place en quarts.

S.L