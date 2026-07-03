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Mondial 2026: l’Algérie éliminée par la Suisse
Par LeSiteinfo avec MAP
La Suisse s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 après sa victoire face à l’Algérie (2-0), jeudi soir à Vancouver.
Les Helvètes ont rapidement pris les commandes grâce à Breel Embolo (10e), parfaitement servi dans la surface après une action collective bien construite.
Juste après la pause, la Suisse a doublé la mise par Dan Ndoye (46e).
La Suisse retrouvera le vainqueur du match entre Ghana et Colombie, pour une place en quarts.
S.L
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