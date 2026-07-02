Maroc-Canada: les Lions de l’Atlas lancent leur préparation

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection marocaine de football a effectué, mercredi à Houston, sa première séance d’entraînement en vue de son huitième de finale de la Coupe du monde 2026 face au Canada.

L’ensemble du groupe a pris part à cette séance, dans une excellente ambiance. Les joueurs ayant disputé un grand nombre de minutes lors de la qualification contre les Pays-Bas ont suivi un programme spécifique axé sur la récupération, comprenant des exercices sur vélo ainsi que des soins de récupération.

De leur côté, les autres joueurs ont essentiellement travaillé les aspects tactiques, afin de préparer au mieux cette rencontre décisive.

Le Maroc affrontera le Canada samedi prochain au Stade de Houston, avec l’ambition de décrocher une place en quarts de finale.

S.L.