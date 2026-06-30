Les Lions de l’Atlas adressent un message aux enfants de la Fondation Lalla Asmaa

Par LeSiteinfo avec MAP

Les membres de l’équipe nationale de football participant à la Coupe du Monde 2026 ont salué le courage et la persévérance des enfants de la Fondation Lalla Asmaa, tout en les encourageant à poursuivre leurs études et leurs rêves avec la même détermination qui anime la sélection nationale sur les terrains du monde entier.

Dans un message vidéo adressé depuis le Mexique et diffusé lors de la cérémonie de fin d’année scolaire 2025-2026 de la Fondation, présidée par la Princesse Lalla Asmaa, les membres de l’équipe nationale ont tenu à souligner que le football et l’inclusion partagent les mêmes valeurs fondamentales : le travail, la discipline, la solidarité et la conviction que rien n’est impossible lorsqu’on croit en ses rêves.

Les joueurs ont saisi également cette occasion pour rendre hommage à la Princesse Lalla Asmaa, Présidente de la Fondation Lalla Asmaa, pour son engagement constant en faveur des enfants sourds et malentendants et pour l’action exemplaire conduite par la Fondation depuis plus de deux décennies.

D’une portée exceptionnelle, ce message vidéo, qui constitue l’un des moments forts de cette cérémonie, relie deux récits de dépassement : celui des Lions de l’Atlas, porteurs de la fierté nationale sur la scène mondiale, et celui des élèves de la Fondation, qui démontrent chaque jour que la persévérance, le travail et la confiance ouvrent tous les possibles.

Après avoir félicité les élèves de la Fondation Lalla Asmaa pour leur parcours scolaire, chacun des membres de l’équipe nationale a réalisé le signe « je t’aime » en langue des signes. Un geste simple, mais profondément symbolique, qui illustre la solidarité d’un pays et la capacité du sport à rejoindre les causes les plus humaines.

A cette occasion, les élèves de la Fondation ont, pour leur part, rendu hommage à l’équipe nationale, qualifiée pour les 8e de finale du Mondial, à travers une chorégraphie originale sur une compilation de morceaux dédiés aux Lions de l’Atlas, avec un message fédérateur : le dépassement de soi n’a pas de frontières.

S.L.