Mondial 2026: le Paraguay éjecte l’Allemagne !

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le Paraguay a créé la première grande sensation de la phase à élimination directe de la Coupe du Monde 2026 en éliminant l’Allemagne aux tirs au but (4-3), lundi à Boston, après un match nul (1-1) au terme du temps réglementaire et des prolongations.

Solides défensivement et parfaitement organisés, les Paraguayens ont frappé les premiers grâce à Julio Enciso, qui a repris un centre venu de la droite pour battre Manuel Neuer à la 42e minute. Malgré la domination de la Mannschaft, les Sud-Américains ont conservé leur avantage jusqu’à la pause.

Au retour des vestiaires, l’Allemagne est parvenue à remettre les compteurs à zéro grâce à Kai Havertz (54e).

Les hommes de Julian Nagelsmann ont, ensuite, multiplié les offensives, sans toutefois parvenir à trouver le chemin des filets face à une défense paraguayenne héroïque et un Orlando Gill impérial dans ses buts.

Les prolongations n’ont pas permis de départager les deux formations, malgré plusieurs occasions allemandes et un but de Jonathan Tah finalement annulé.

La qualification s’est donc jouée lors de la séance fatidique des tirs au but, au cours de laquelle le Paraguay s’est montré plus efficace pour s’imposer 4 tirs à 3 et décrocher son billet pour les huitièmes de finale.

Le Paraguay affrontera au prochain tour le vainqueur de la rencontre entre la France et la Suède.

S.L.