Maroc-Pays-Bas: Fouzi Lekjaa reçu par le gouverneur de Nuevo León (PHOTOS)

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le gouverneur de l’État mexicain de Nuevo León, Samuel Alejandro García, a exprimé, lundi à Monterrey, la grande joie des habitants de l’État d’accueillir l’équipe nationale, ainsi que les supporters marocains, à l’occasion du match des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 qui opposera le Maroc aux Pays-Bas.

S’exprimant lors d’une rencontre avec le président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), Fouzi Lekjaa, et l’Ambassadeur du Maroc au Mexique, Abdelfettah Lebbar, Samuel García a souligné que cette confrontation très attendue sera « exceptionnelle à tous les égards ».

Il a, dans ce sens, indiqué que les autorités de l’État ont élaboré un programme intégré destiné aux supporters marocains, prévoyant notamment la mise à leur disposition du nouveau parc aquatique, situé à seulement 500 mètres du stade de Monterrey, où un grand spectacle festif leur sera offert.

Le gouverneur a précisé qu’à 17h00, heure locale, une marche des supporters sera organisée par les autorités locales.

Elle s’élancera du parc aquatique en direction du stade de Monterrey, qui accueillera cette rencontre décisive dans le parcours des Lions de l’Atlas en Coupe du monde.

De son côté, Lebbar a affirmé que la ville de Monterrey vit au rythme des festivités organisées à l’occasion de cette rencontre, relevant que les autorités locales ont pris toutes les dispositions logistiques et sécuritaires nécessaires afin d’assurer le bon déroulement de cet événement sportif dans les meilleures conditions et de garantir une expérience exceptionnelle et sécurisée aux nombreux supporters marocains ayant fait le déplacement pour soutenir les Lions de l’Atlas.

L’ambassadeur du Maroc a, par ailleurs, exprimé sa gratitude au gouverneur de l’État pour l’accueil chaleureux réservé à la délégation et aux supporters marocains, ainsi que pour les efforts consentis afin de leur permettre de vivre pleinement cette expérience mondiale unique.

Il a également formulé le vœu de voir la sélection nationale s’imposer lors de cette rencontre et décrocher sa qualification pour le tour suivant.

Depuis deux jours, la ville de Monterrey baigne dans une atmosphère festive empreinte d’enthousiasme. Rues et places publiques se sont parées aux couleurs de cet événement d’envergure, transformant la métropole en un véritable carrefour culturel et sportif où convergent des passionnés de football venus des quatre coins du monde pour soutenir leurs équipes respectives à ce tournant décisif du Mondial.

S.L.