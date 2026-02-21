Lions de l’Atlas : qui pour remplacer Munir Mohamedi ?

El Mehdi Benabid, le gardien de but du Wydad de Casablanca, pourrait signer son retour en sélection nationale pour les matchs amicaux du mois de mars prochain contre l’Équateur et le Paraguay.

Munir Mohamedi, gardien de la Renaissance de Berkane, sera absent des terrains pendant plusieurs mois en raison d’une blessure. Walid Regragui pourrait donc se tourner vers Benabid pour le remplacer, sachant que le troisième gardien de l’équipe nationale est le portier du Raja de Casablanca, El Mehdi Lahrar.

Ahmed Reda Tagnaouti, le gardien de l’AS FAR a également toutes ses chances pour retrouver la sélection nationale suite à ses prestations exceptionnelles avec le club militaire.

Rappelons que les Lions de l’Atlas affronteront l’Équateur le 27 mars prochain à Madrid, avant de se rendre à Lens, en France, pour affronter le Paraguay le 30 du même mois.

H.M