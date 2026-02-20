Ligue 1 : l’OM sombre à Brest (2-0)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Stade Brestois a nettement dominé l’Olympique de Marseille (2-0), vendredi soir au stade Francis-Le Blé, en ouverture de la 23è journée de Ligue 1, infligeant au club phocéen un nouveau coup d’arrêt dans une saison déjà compliquée.

L’attaquant Ludovic Ajorque a mis les Bretons sur la voie du succès dès la 10è minute de jeu en ouvrant le score d’une tête opportuniste suite à un centre mal repoussé par la défense adverse, avant de doubler la mise (29è), profitant d’une hésitation des Olympiens à dégager le danger.

En seconde période, Brest a continué et réussi à bien contenir les assauts des Marseillais, qui ont eu l’occasion de recoller au score en toute fin de partie suite à un penalty sifflé en leur faveur, mais le tir de Greenwood a été stoppé par le gardien brestois Coudert, dont les arrêts décisifs ont gardé son équipe à l’abri.

Cette contreperformance accentue la spirale négative des Marseillais. Le club phocéen reste sur plusieurs matchs sans victoire en Ligue 1, dont une cuisante défaite 5-0 contre le PSG la semaine précédente et une élimination en Ligue des champions après une lourde défaite à Bruges (3-0), qui ont précipité le départ de l’entraîneur italien Roberto De Zerbi.

Pour son successeur, Habib Beye, ce déplacement à Brest était sa première sortie sur le banc des Phocéens. Malgré ses ajustements tactiques et les espoirs d’une réaction, l’OM n’a pas réussi à revenir dans le match.

Ce revers compromet sérieusement les ambitions marseillaises dans la course au titre. Quatrième du championnat (40 pts), loin du leader, l’OM voit s’éloigner les places européennes et n’a désormais plus que la Coupe de France pour espérer sauver sa saison.

Les Brestois, quant à eux, s’installent confortablement en milieu du tableau grâce à ce succès qui les hisse à la 11è place avec 27 points.

Vendredi

Stade Brestois – Olympique Marseille 2 – 0

Samedi

RC Lens – AS Monaco

Toulouse FC – Paris FC

Paris Saint-Germain – FC Metz

AJ Auxerre – Stade Rennais FC

Dimanche

Angers SCO – LOSC Lille

OGC Nice – FC Lorient

FC Nantes – Havre AC

RC Strasbourg – Olympique Lyonnais