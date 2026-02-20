Lions de l’Atlas: Walid Regragui suit de près plusieurs profils

Walid Regragui suit attentivement plusieurs joueurs susceptibles d’intégrer la sélection nationale, en prévision des deux matchs amicaux à venir face à l’Équateur et au Paraguay.

Selon une source de Le Site info, le sélectionneur a déjà établi une liste de profils susceptibles de renforcer son groupe pour ces deux rencontres, précisant que la décision finale sera prise dans les prochains jours en fonction des évolutions et des performances récentes.

D’après la même source, le sélectionneur suit de près Yassir Zabiri avec son nouveau club, le Stade Rennais. Meilleur buteur de la Coupe du monde U20, le joueur est désormais éligible pour intégrer l’équipe nationale A. Sa convocation dépendra toutefois de sa capacité à s’imposer et à briller sous ses nouvelles couleurs.

Par ailleurs, la source précise que Regragui reste pleinement concentré sur ses missions à la tête de la sélection, dans le respect de son contrat avec la Fédération royale marocaine de football, tout en préparant activement les prochaines échéances, qu’elles soient amicales ou officielles.

H.M.