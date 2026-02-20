El Khannouss porte Stuttgart vers une large victoire contre le Celtic (4-1)

Le jeune international marocain Bilal El Khannouss a livré une prestation xxl en UEFA Europa League, guidant son club le VfB Stuttgart vers une éclatante victoire face au Celtic FC (4-1), lors du match aller des barrages qualificatifs pour les huitièmes de finale.

Dès l’entame de la rencontre, El Khannouss a donné le ton. En effet, à la 14e minute, le milieu offensif marocain s’illustre et lance parfaitement son équipe, affichant une maîtrise technique et une justesse dans les choix qui ont rapidement mis la défense écossaise sous pression.

Toujours aussi entreprenant, il double la mise à la 28e minute. Omniprésent entre les lignes, tranchant dans ses prises d’initiative, le Lion de l’Atlas confirme son rôle central dans la dynamique allemande et pèse lourdement dans la large victoire des siens.

À seulement 21 ans, El Khannouss confirme ainsi son statut de grand espoir du football marocain. Déjà précieux en sélection, le milieu continue de franchir des paliers sur la scène européenne, s’imposant comme l’un des talents marocains les plus prometteurs de sa génération.

Grâce à cette large victoire (4-1), Stuttgart prend une option sérieuse pour la qualification. Et au cœur de cette performance collective, un nom ressort : celui de Bilal El Khannouss, qui trace, match après match, sa route parmi les Lions de l’Atlas qui brillent en Europe.

