Il faut sauver le club de tennis de Safi (PHOTOS)

Le 14 décembre 2025 restera gravé dans la mémoire des habitants de Safi. En l’espace de quelques heures, une pluie diluvienne s’est abattue sur la ville, provoquant des inondations d’une rare violence. Le bilan humain est lourd et les dégâts matériels considérables.

Parmi les sites touchés, un lieu symbolique : le Tennis Association Safi (TAS), institution sportive fondée en 1928 et considérée comme l’un des plus anciens clubs de tennis du Royaume.

Une rencontre stoppée net

Au moment où les premières averses ont commencé à s’intensifier, le club accueillait une rencontre officielle en huitième de finale face au Racing Universitaire de Casablanca. Les joueurs safiots menaient largement lorsque la situation a brusquement basculé.

En quelques minutes, les eaux ont envahi l’enceinte du club. Les terrains ont été submergés, les murs fragilisés, les installations électriques endommagées. Selon les premières estimations, près des deux tiers des infrastructures ont subi des dégâts importants, entraînant l’arrêt total des activités.

Un pilier du tennis national à l’arrêt

Le TAS ne représente pas uniquement des courts et des tribunes. Depuis près d’un siècle, il joue un rôle central dans la formation et la promotion du tennis marocain. Des générations de joueurs, d’entraîneurs et de cadres sportifs y ont été formées, contribuant au rayonnement de la discipline à l’échelle nationale.

Aujourd’hui, plus de 250 adhérents et environ 150 licenciés se retrouvent privés de leur espace d’entraînement. Une cinquantaine de jeunes, qui fréquentaient régulièrement le club, voient leur saison brutalement interrompue.

Solidarité et reconstruction

Dans un communiqué, la Fédération Royale Marocaine de Tennis a exprimé sa solidarité avec les habitants de Safi et avec le club sinistré, annonçant son soutien moral et financier.

Mais au-delà de l’émotion suscitée par la catastrophe, c’est désormais le défi de la reconstruction qui s’impose. Restaurer le TAS ne signifie pas seulement réparer des installations sportives. Il s’agit de préserver un patrimoine presque centenaire et de redonner à la jeunesse locale un cadre structurant.

À Safi, le tennis dépasse la pratique sportive. Il incarne une histoire collective. Et après la tragédie, c’est cette histoire que beaucoup espèrent voir renaître.

H.M.