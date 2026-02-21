Sport
Neymar: vers une retraite en fin d’année ?

La star brésilienne de football Neymar a laissé la porte ouverte à une retraite anticipée, affirmant qu’il pourrait mettre fin à sa carrière en fin d’année, à quelques mois de la Coupe du monde qu’il espère encore disputer malgré ses blessures à répétition.

À 34 ans, le capitaine de la sélection brésilienne préfère avancer « année par année » et prendre ses décisions « au jour le jour, selon le cœur », malgré un contrat courant avec le Santos FC jusqu’à la fin 2026.

« Je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochains mois, peut-être que je déciderai de me retirer en décembre. Je vis un jour à la fois », a-t-il déclaré dans une interview à CazéTV.

Cette annonce intervient quelques jours après son retour sur le terrain, neuf semaines après une artroscopie du genou gauche pour traiter une lésion du ménisque médial subie fin décembre. Neymar a choisi de prolonger sa récupération pour revenir pleinement opérationnel.

« Je voulais revenir à 100 %. J’ai attendu un peu plus longtemps pour être sûr d’être prêt. Je suis heureux et serein », a-t-il ajouté, insistant sur l’importance de cette saison pour Santos et pour la sélection brésilienne avant la Coupe du Monde.

Depuis son retour à Santos, son club formateur, Neymar a connu plusieurs blessures mais reste un acteur majeur du maintien de l’équipe en première division brésilienne. Son futur, entre prolongation ou retraite, reste désormais ouvert.

