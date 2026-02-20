Al Ahly cherche une porte de sortie pour Achraf Dari

Les dirigeants du club égyptien d’Al Ahly SC ont intensifié, ces derniers jours, leurs efforts pour trouver un point de chute au défenseur international marocain Achraf Dari, afin qu’il rejoigne un club étranger qui prendrait en charge son salaire, actuellement assumé par Al Ahly.

Le joueur a récemment été retiré de la liste de l’équipe, permettant l’inscription de son compatriote Youssef Belamri à sa place.

Selon le site égyptien Youm7, des démarches actives sont en cours pour placer Achraf Dari dans certains championnats européens où le mercato est toujours ouvert, notamment en Norvège, en Pologne et en Finlande. Les responsables du club cairote cherchent ainsi à obtenir une offre satisfaisante afin de finaliser son départ dans les prochains jours.

Par ailleurs, le journaliste égyptien Ahmed Shobier a révélé un rebondissement concernant l’avenir du défenseur marocain. Il a indiqué que le joueur exige le paiement intégral de son contrat en dollars et refuse toute résiliation à l’amiable. À défaut de percevoir la totalité des sommes prévues, Achraf Dari resterait au sein de l’effectif.

Il a également précisé : « Un club a formulé une offre pour Achraf Dari, mais a exigé qu’Al Ahly prenne en charge l’intégralité de son salaire. Le club a refusé, et Dari demeure donc joueur d’Al Ahly. »