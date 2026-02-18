Finale de la CAN 2025: un membre de la CAF reconnaît une injustice envers le Maroc

Mohamed Samir Sobha, président de la Fédération mauricienne et membre du comité exécutif de la CAF, a reconnu que la sélection marocaine a été lésée lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025.

Dans des déclarations relayées par le journal The Guardian, Sobha a indiqué que le Maroc a subi «un préjudice» lors de cette finale face au Sénégal, lors de laquelle la sélection nationale s’est inclinée sur le score de 1-0, laissant filer le titre continental au terme d’une rencontre très disputée.

Le responsable a estimé que les règles n’ont pas été correctement appliquées après le retrait temporaire de la sélection sénégalaise du terrain, suite à l’annonce d’un penalty en faveur du Maroc.

Il a indiqué avoir présenté des excuses publiques au Maroc pour ce qu’il a qualifié de « grave injustice » lors de la finale continentale. « Des sanctions disciplinaires auraient dû être appliquées conformément au règlement de la compétition », a-t-il affirmé.

« Le trophée a été remis et il est impossible de revenir en arrière. Mais une injustice a bien été commise à l’encontre de l’équipe nationale marocaine. Il faut reconnaître les erreurs qui ont été commises, même si cela ne changera pas l’issue de la finale », a-t-il poursuivi, appelant à davantage de transparence et de respect des règlements.

Et d’ajouter : « Nous espérons que la FRMF saura nous pardonner pour le tort subi. Les règles n’ont pas été respectées comme elles auraient dû l’être. Après le départ temporaire des joueurs sénégalais du terrain, tous auraient dû recevoir un avertissement ».

Il a conclu en insistant sur la nécessité d’une remise en question interne. « Nous devons mettre notre ego de côté et admettre qu’une injustice a été commise envers le Maroc. Après avoir étudié les règlements, je suis convaincu que ma position est fondée».

N.M.