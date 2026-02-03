Coupe Davis, Djokovic, Alcaraz… les confidences de Hicham Arazi (VIDEO)

<br />

Chebka est une nouvelle émission consacrée au sport, diffusée par Le Site info et animée par Hicham Bennani, cofondateur et directeur de publication. Présentée sous la forme d’un talk sportif, cette première édition est dédiée à la rencontre de Coupe Davis Maroc–Colombie, prévue ce week-end à Casablanca, sur le court central de l’USM.

Pour ce premier numéro, l’émission a reçu Hicham Arazi, capitaine de l’équipe marocaine de Coupe Davis, ainsi que Hicham Kanouni, président de l’USM Tennis Club de Casablanca. Les échanges ont porté sur les enjeux de cette confrontation, organisée à Casablanca.

Les invités ont notamment répondu aux questions de Hicham Bennani et Mohamed Laabi sur la préparation de l’équipe marocaine au cours de la semaine, les chances du Maroc dans cette rencontre, ainsi que sur le niveau de l’équipe colombienne.

Au cours de l’émission, Hicham Arazi est également revenu sur ses souvenirs en Coupe Davis et sur son expérience au sein de l’équipe nationale, en tant que joueur puis capitaine. L’émission a enfin abordé l’actualité du tennis, avec un échange autour de la finale de l’US Open ayant opposé Carlos Alcaraz à Novak Djokovic. « C’est magnifique de le voir faire ça à son âge, il mérite. C’est la passion. Il est unique », a déclaré Arazi concernant Djoko. Concernant Alcaraz, « il sait tout faire, il a pris un peu de chacun des trois (Djoko, Federer, Nadal). C’est le plus complet de tous… », analyse Arazi.