Coupe Davis : 13 adversaires potentiels pour l’équipe du Maroc

Le Maroc connaît désormais la liste de ses adversaires potentiels en Groupe Mondial 2 de la Coupe Davis. L’équipe nationale pourrait affronter plusieurs sélections issues de différents continents, ce qui promet des confrontations variées et disputées.

Parmi les équipes africaines susceptibles de croiser la route du Maroc figurent le Nigeria et l’Afrique du Sud, deux nations en progression sur la scène tennistique continentale. Les Lions de l’Atlas pourraient également se mesurer à des sélections de la confédération asiatique comme la Syrie, le Pakistan, l’Indonésie ou encore la Thaïlande, des équipes connues pour leur combativité et leur adaptation aux différentes surfaces.

Du côté du continent américain, l’Uruguay, la Bolivie, le Salvador et la République Dominicaine font également partie des adversaires potentiels. Ces nations disposent d’une solide tradition en Coupe Davis et sont souvent difficiles à manœuvrer, notamment à domicile.

Enfin, l’Estonie, Chypre et les Bermudes complètent la liste des équipes susceptibles d’affronter le Maroc lors de ce tour. Le tirage au sort déterminera le futur adversaire des Marocains et le lieu de la rencontre, qui ambitionnent de poursuivre leur progression sur la scène internationale et confirmer la dynamique positive du tennis national.