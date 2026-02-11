Tennis : Reda Bennani invité à disputer l’ATP 500 de Doha du 16 au 21 février

Le jeune espoir du tennis marocain, Reda Bennani a reçu une invitation pour participer à l’ATP 500 de Doha, l’un des tournois majeurs du début de saison sur le circuit professionnel, prévu du 16 au 21 février prochain au Qatar. La confirmation de cette invitation a été donnée au Site Info.

L’ATP 500 de Doha, également appelé Qatar ExxonMobil Open, attire chaque année les plus grands joueurs du monde et offre un plateau très relevé, avec des stars du top mondial à l’affiche. L’édition 2026 se déroulera sur dur et promet un spectacle de haut niveau avec des points ATP importants en jeu et une dotation attractive pour les participants.

À noter que le tournoi de Doha est dirigé depuis plusieurs années par l’ancien champion marocain Karim Alami, figure emblématique du tennis national, ce qui donne encore plus de portée à cette participation d’un jeune joueur marocain à un tel événement.