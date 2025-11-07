Lionel Messi prépare sa vie après le football

Par LeSiteinfo avec MAP

Le capitaine de l’équipe nationale d’Argentine, Lionel Messi, a affirmé qu’il se prépare activement à sa reconversion et souhaite développer davantage ses activités entrepreneuriales une fois sa carrière sportive terminée.

S’exprimant lors de l’America Business Forum à Miami aux Etats-Unis, l’attaquant de l’Inter Miami a reconnu que « le football a une date de péremption » et qu’il commence « à s’impliquer progressivement » dans le monde des affaires.

Au cours de l’entretien conduit par le maire de Miami, Francis Suarez, et largement repris par la presse argentine, Messi a expliqué qu’il a toujours été entouré de conseillers pour gérer ses investissements, mais que son approche a évolué.

« Ces derniers temps, je m’intéresse beaucoup plus à ce qui se fait et à ce qui pourrait être fait. J’aime le côté business, je veux continuer à apprendre. Je sais qu’autre chose m’attend, un autre monde, et petit à petit, je m’y implique », a-t-il déclaré.

Le joueur de 38 ans détient déjà des participations dans l’Inter Miami, une chaîne hôtelière, un restaurant en Floride ainsi qu’une marque de boissons pour sportifs.

Messi est revenu sur les moments marquants de sa carrière, notamment la conquête de la Coupe du Monde au Qatar, qu’il a décrite comme l’« accomplissement ultime ». Il a souligné que ce titre lui avait apporté une « sérénité nouvelle », tout en réaffirmant son ambition de continuer à gagner.

Messi a également évoqué l’importance du soutien de sa famille pour surmonter les défaites et les périodes de pression, affirmant avoir trouvé à Miami un équilibre entre vie personnelle et compétition.

La présence de Messi a été l’un des moments forts du forum, qui rassemblait des dirigeants politiques, économiques et sportifs, parmi lesquels le président américain Donald Trump et son homologue argentin Javier Milei, ainsi que plusieurs responsables du monde sportif.

A l’issue de son intervention, Lionel Messi a reçu les clés de la ville de Miami, en reconnaissance de son influence sportive et de son engagement croissant dans la sphère entrepreneuriale.

