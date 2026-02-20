Le PSG sous le charme d’un Lion de l’Atlas

Abdessamad Ezzalzouli serait dans le viseur du PSG pour le prochain mercato estival. Selon la plateforme Winwin, le club français est convaincu par les prestations de l’international marocain avec le Real Betis, rappelant toutefois que l’attaquant est également courtisé par plusieurs clubs de Premier League.

La source précise que le PSG envisage sérieusement de recruter Ezzalzouli l’été prochain et que les matchs restants de la saison en cours seront déterminants pour confirmer la position du club parisien.

A noter qu’Ezzalzouli a contribué à 15 buts en 25 matchs cette saison, établissant sa meilleure performance personnelle et dépassant son précédent record de 14 contributions.

H.M.